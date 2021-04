Op der franséisch-Lëtzebuerger Grenz war e Samschdeg de Moien eng grouss Kontroll vun der franséischer Police.

D’Kolleege vun RTL 5minutes schreiwen: "Déi, déi sech wollten iwwer d‘Restriktiounen ewechsetzen an op Lëtzebuerg profitéiere goen, hu misse bezuelen."

Am Géigesaz zu Frankräich kënne Caféen a Restauranten hei am Land Terrassen opmaachen. Laut de franséische Covid-Reegelen a Limitatioune vu Kilometeren, déi een däerf fueren, kënne Leit vun Thionville zum Beispill zwar nach op Lëtzebuerg akafe kommen, mee Leit vu Metz net.

Op der Sortie "Kanfen" op der Autobunn, kuerz virun der Grenz hunn d’Polizisten e Samschdeg de Moien dowéinst all d’Autoen erausgefiltert a kontrolléiert. D’Kontroll war ugekënnegt: et goung drëms, um éischten Dag vun der Schoulvakanz a Frankräich d’Deplacementer z’ënnerbannen.

D’Sanktiounen a Frankräich si vun 135 Euro un, wann et fir d’éischte Kéier war. Bei der zweeter Infraktioun gëtt et 200 Euro an no 3 Infraktioune bannent 30 Deeg kënnen et 3.750 Euro sinn a 6 Méint hanner Gitteren.

