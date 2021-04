Eisebunnsmaterial aus der Lëtzebuerger Industriekultur ass de Weekend an een Depot um Belval transportéiert ginn, fir hei restauréiert ze ginn.

Wien dëse Weekend zu Esch-Uelzecht ënnerwee war, konnt se kaum iwwersinn. D'Spezialtransporter, déi historescht Eisebunnsmaterial aus Zäite vun der Arbed transportéiert hunn. Eng Damplokomotiv, eng elektresch Lokomotiv, e Schlakewon, déi zanter Joerzéngten am ëffentleche Raum ausgestallt waren an et elo batter néideg hunn, restauréiert ze ginn. Fangerspëtzegefill a Gedold: Zwou Viraussetzungen, déi een onbedéngt bei sou engem Transport matbrénge muss. Knapps 4 Kilometer trennen de Schlassgoart a Belval.

"Datt mer Lokomotive mat just engem Kran hiewen, dat ass éischter seelen. Normalerweis setze mer zwee Kranen an, ma hei huet alles geklappt", sou de Wim Dick, deen op den Transport vun Eisebunnsmaterial spezialiséiert ass, iwwer seng Missioun e Samschdeg an e Sonndeg zu Esch.

© Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL) © Jeannot Ries (RTL)

Fir déi 36 Tonne schwéier "Hanomag"-Damplokomotiv ze deplacéieren, waren ëmmerhi 5 Stonnen néideg. Fir déi belsch Bridder Dick awer u sech Routine: "Mir schaffe praktesch iwwerall an Europa. Iwwer e Joer transportéiere mer tëscht 100 an 150 Lokomotiven."

Zanter 3 Joerzéngte stoung d'"Hanomag" an der Entrée vun Esch, géintiwwer vum Schlassgoart. En Unikum op Lëtzebuerger Buedem, aus de gëllenen Zäite vun der Stolindustrie. 1911 gouf d'Schmuel-Spuer-Damplokomotiv fir den "Aachener Hüttenverein" vun Esch-Belval gebaut. Spéider koum se bei der Arbed an den Déngscht.

"Déi 3 Maschinnen, dat ass net iergend eppes wat d'Industriekultur ubelaangt. Et si klasséiert Monumenter, déi mer elo amgaange sinn, komplett nei ze maachen. Mam Accord vum Ministère. Wann een dat do erneiert, da muss een et an den ursprénglechen Zoustand zeréckversetzen. Mat de selwechte Faarwen, mat allen authenteschen Elementer", sou den André Zwally, Kulturschäffe vun Esch-Uelzecht.

Als lescht goung e Sonndeg de Moien déi genee 110 Joer al Damm op d'Rees - d'Damplokomotiv. Direktioun Belval wou se nieft enger Elektolok vum Typ AEG620, déi bis an d'80er Joren eran zu Diddeleng am Wierk agesat gouf, an engem sougenannten "Humpen", fir Schlaken ze transportéieren, gelift wäert ginn. Aarbechten, déi op 3 Joer ugesat goufen.

"Dat spillt sech am Kader vun enger Beschäftegungsinitiativ of. Well mer zesumme mat Pro-Actif op de Wee gaange sinn, fir och eppes fir den Emploi ze maachen. D'Beschäftegungsinitiativ huet dat acceptéiert. Sou datt pro Joer 5 Leit do schaffen. Fir d'éischt gëtt d'Damplokomotiv nei gemaach. Duerno déi elektresch Lok an zum Schluss kënnt dann de Chariot an den Humpen."

Spéider sollen d'Elektrolokomotiv an den Humpen zesummen zeréck op Lalleng oder eventuell als Alternativ op Belval kommen. D'Dampmaschinn soll am neie Quartier "Rout Lëns" eng Plaz fannen. Bis dohi wäert nach munch Drëps Schweess fléissen, bis de Stol aus dem leschte Joerhonnert nees blénkt.