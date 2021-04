Si gouf 1951 gebaut a 50 Joer méi spéit, also 2001, gouf se nach renovéiert, an elo gëtt se ofgerappt.

Wärend 14 Deeg si Virbereedunge getraff ginn, fir den Demontage vun der aler Patton-Bréck. E Samschdeg war et dunn esou wäit.



An der Bréck waren 8 Träger vun iwwer 20 Meter Längt, déi sinn dëse Weekend ewechgeholl ginn. All Träger gouf eenzel duerchgeschnidden an oftransportéiert. Vill Leit ware sech dat ukucke komm.

Nei Patton-Bréck zanter dem 29. Mäerz op

Zwee an en halleft Joer gouf un der neier Bréck gebaut. Si ass vill méi breet wéi déi al, sou dass och Plaz ass fir eng speziell Busspuer. Ausserdeem gëtt et e Passage fir Foussgänger a Vëloen.

