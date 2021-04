Den DemokratieLabo ass eng interaktiv, speziell fir Lëtzebuerg entwéckelt Ausstellung, déi sech un Erwuessener a Jugendlecher vun 12 Joer u riicht.

D’Visiteure gi mat Hëllef vun engem Notizblock duerch d’Expo gefouert an äntweren op Froe ronderëm d'Identitéit a Virurteeler, Fräiheet, Ongläichheeten a Gerechtegkeet zu Lëtzebuerg.

Et gëtt kee Richteg oder Falsch. D’Zil ass et, dass d’Leit sech Gedanken iwwer verschidden Theme maachen a sech ënnerteneen austauschen. An der Expo gëtt een net gewuer, wéi Walen oflafen, wéi d’Chamber opgebaut ass oder wat de Grand-Duc mécht. Et geet éischter ëm tëschemënschlech Froen, wéi zum Beispill: Wéi gi mer mateneen ëm? Wat ass eis Meenung a wéi eng Roll spille Medien?

Am Ganze ginn et 61 Statiounen, déi wéi Experimenter opgebaut sinn an deemno bal all eng Manipulatioun erfuerderen. Um Enn kann een e Labo-Rapport kréien, deen d‘Äntwerte resuméiert, awer net bewäert.

Den DemokratieLabo ass eng gratis Wanderausstellung. Bis den 9. Mee kann een d’Expo all Dag tëscht 10 an 18 Auer an der Abtei Neimënster besichen. Duerno mécht se bis an de Summer eran ënner anerem Statioun zu Déifferdeng, Veianen an Iechternach. Weider Detailer fënnt een um Internetsite vum DemokratieLabo.