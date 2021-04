E Maufel iessen, e Patt huelen - Nodeems d'Gastronomie wochelaang zou war, gëtt sech et elo nees gutt huele gelooss.

Restaurateuren, Wiertsleit a Gäscht hätte sech fir den éischte Weekend vun der partieller Ouverture sécher bessert Wieder gewënscht. Trotz Keelt a Reen sinn d'Terrassen net eidel bliwwen.

D'Ouschtere si gemenkerhand och den Optakt vun der Touristesaison. Iechternach ass eng typesch Stad, déi gäre vun Touriste besicht gëtt. Nach ass et awer roueg, ma d'Leit huelen déi oppen Terrassen un an esou waren dës an der Woch, wou d'Wieder nach besser war, och gutt besicht.

Bartreng ass zwar keng typesch Touristestad an awer kann een hei e puer flotter Stonne verbréngen. En Tour duerch "Atert" an et kënnt een op aner Gedanken. Dobäi dann um Enn vum Trëppeltour e klenge Maufel iessen an d'Gesellegkeet genéissen. Dat deet gutt.

D'Éislek huet och vill, flott touristesch Plazen. Op elo Esch-Sauer oder Clierf. An och hei hu sech eng ganz Partie Leit net vum schlechte Wieder ofschrecke gelooss. Ënnert dem Präbbeli gouf dem Reen d'Stier gebueden.

Mat Mutz a Jackett op enger Terrasse sëtzen. Et hëlt ee gäre villes mat a Kaf. Haaptsaach et huet een e Stéck Fräiheet zréck.