Firwat däerfen zukünfteg Pappen net bei Ultraschall-Rendezvousen dobäi sinn? Déi Fro huet den ADR-Deputéierten dem Gesondheetsministère gestallt.

An der Äntwert heescht et, datt et vu Säite vun der Direction de la Santé keng Recommandatioun op dësem Punkt gëtt. D'Decisioun léich eleng beim Dokter.

Et wier natierlech sou, datt wéinst Corona d'Zuel vun de Leit an den Dokteschpraxe soll limitéiert sinn.

Mat minimalen hygienesche Mesurë misst et awer méiglech sinn, dass den zukünftege Papp bei wichtege Momenter dobäi ass, déi Zäit sollt dann awer op e Minimum begrenzt sinn.