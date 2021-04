Wat maachen, wann een an der jeeweileger Impfphas net invitéiert gouf, obwuel een dem Alter oder der Vulnerabilitéit no misst dru sinn?

E Méindeg ass d'Impfphas 5 lassgaange fir Persounen tëscht 55 a 64 Joer a Leit mat liicht erhéichtem Risiko fir e schwéiere Covid-Verlaf. Fakt ass awer och, datt vun de viregter Phas nach net jiddereen, deen och wëll, geimpft gouf. Ganz einfach, well déi Betraffe keng Invitatioun kruten. An och op Nofro hi bis ewell keng koum.

Vereenzelt Leit hu sech bei eis mat dësem Problem gemellt. Bei der Telefon-Hotline vun der Santé kann een nämlech net nofroen, ob ee schonn op der Lëscht steet a geschwënn eng Invitatioun kréie soll. D'Personal vun der Helpline huet wéinst der Protektioun vun de privaten Donnéeë keen Accès op d'Impflëschten. Vum Santésministère krute mir präziséiert, dass d'Prozedure an esou Fäll virgesäit, dass d'Personal vun der Helpline d'Kontaktdate vun der betraffener Persoun opschreift an dës dann un den zoustännege Service weiderleet.

Keng Impf-Invitatioun kritt... an elo?

Mat senge 66 Joer gehéiert de Lucien Linster zu de Persounen, déi an der Phas 4 geimpft solle ginn. E Méindeg awer huet d'Phas 5 ugefaangen an hie krut nach ëmmer keng Impf-Invitatioun. Dat, obwuel all seng Kolleegen a souguer säi Brudder, deen ee Joer méi jonk ass, schonn eng éischt Dosis Vaccin kruten. De Luc Feller, Haut Commissaire à la Protection Nationale seet, esou Fäll kéime leider vir. Et kéint sinn, datt do d'Adress am Fichier net à jour wier. Jiddefalls sollt ee sech bei der Hotline mellen, wann ee keng Impf-Invitatioun kréich.

De Luc Feller präziséiert, dass fir d'éischt mol eng Fro gekläert gëtt:

„Hätt déi Persoun missen invitéiert ginn? Jo, déi Persoun hätt missen invitéiert ginn. An dann ass eng ganz administrativ Prozeduren, déi hannendrun uleeft. Da kritt eng Ekipp Bescheed gesot, déi déi Persoun op eng Lëscht opschreift. Dat kann awer dann heiansdo zwou bis dräi Wochen daueren, well dat och dovunner ofhänkt, wéi dann d’Invitatioune geplangt sinn a wéi grad d’Liwwerunge vun de Vaccine kommen. Mee wann déi Persoun no zwou bis dräi Wochen nach ëmmer keng Invitatioun kritt huet, soll si sech roueg nach emol mellen oder eng E-Mail schreiwen, well da kann effektiv e Problem do sinn.“

D'Mail-Adresse fir esou Froen eranzeschécken, ass "corona.reponse@ms.etat.lu".

Vun der Santé krute mir och verséchert, dass déi Persounen, déi tatsächlech an hirer Impfphas vergiess goufen, net op d'Waardelëscht kommen, mä mam nächsten Envoi invitéiert ginn. Dat natierlech am Aklang mat den Impfdosissen, déi disponibel sinn.

6 Uriff bei der Hotline

Mat der Adress huet et am Lucien Linster sengem Fall näischt ze dinn, dat huet hien iwwerpréift. Bei der Hotline huet de Mann zanter leschtem Méindeg eng hallef Dose Mol ugeruff. Seng Coordonnéeë goufen notéiert, e "Supervisor" géif sech mellen. Bis ewell koum awer keng Réckmeldung. De Mann hat nach e puer Mol nogefrot, gouf ëmmer nees vertréischt. Leschte Freideg dunn hätt eng frëndlech Damm op der Hotline gesot, hie sollt sech e Méindeg nach emol mellen, da kéinte si hien op d'Waardelëscht sëtze vun de Leit, déi hirer Invitatioun net nokomm waren. E Méindeg wousst awer kee méi eppes dovunner.

2-3 Woche Gedold

An esou Fäll kéint et och scho mol bis zu 2-3 Wochen daueren, bis d'Invitatioun kéim, seet de Luc Feller. Dat léich un den administrative Prozeduren. Dat ganzt misst iwwerpréift ginn, da kéint et och sinn, datt en Fonction vun de Vaccin-Liwwerunge grad keng Invitatioune verschéckt géifen. Wann no 2-3 Woche keng Réckmeldung kéim, sollt ee sech nach emol manifestéieren. Entweder op der Hotline 247 65533 oder per Mail op corona.reponse@ms.etat.lu

Un de Liwwerunge kann et an dësem Fall net leien, där koumen der un an Invitatioune fir d'Phas 5 goufe jo lescht scho Woch verschéckt. No sengem Appell op der Hotline e Méindeg, deen 28 Minutte gedauert huet, deels desagreabel war an hien net wierklech weiderbruecht huet, ass de Lucien Linster verzweiwelt. Hie kéint sech jo nach wieren, wär fit, mä wéi eeler Leit sech an esou enger Situatioun duerchsetze kéinten, déi Fro stellt hie sech.