D'Coronavirus-Pandemie huet och dëst Joer Repercussiounen op d'Oktav, déi de 24. Abrëll ufänkt.

E Méindeg den Owend huet d'Stad Lëtzebuerg an engem Communiqué matgedeelt, dass d'Zéissenger Kiermes an de Mäertchen, dee vum 24. Abrëll bis den 9. Mee sollt sinn, hu missen annuléiert ginn. D'Oktav selwer ass net ofgesot, mee gëtt dëst Joer ënnert dem Motto: "op eemol war alles anescht...!" organiséiert. Donieft gëtt et dëst Joer eng Oktavpriedegerin. Dat ass d'Milly Hellers, Pastoralreferentin an der Par Kordall Sainte-Barbe.

Schonn 2020 huet d'Oktav coronabedéngt missen anescht ofgehale gi wéi gewinnt: Nämlech online. Zejoert goufen d'Masse wärend der Muttergottesoktav ouni physesch Presenz vun de Gleewege gefeiert. Och d'Schlusspressessioun an de Mäertche sinn zejoert ausgefall.