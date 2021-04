D'Europäesch Ëmweltagence koum a rezenten Etüden zur Conclusioun, dass den Zuch déi eenzeg gutt Alternativ zum Fliger wier. Dat gefält der FLEAA awer net.

Grénge Bus / Reportage Nadine Kremer

De Bus gouf nämlech an deenen Etüden bausse vir gelooss. Dat huet d'FLEAA, de Lëtzebuerger Verband vun de Busgesellschafte e Méindeg am Reportage op RTL Télé Lëtzebuerg kritiséiert. D'Federatioun huet awer och Iddien, wéi een de Bus ka méi schmackhaft maachen.

De Lëtzebuerger Verband vun de Busgesellschafte betount, dass d'Zesummespill Zuch-Bus zu Lëtzebuerg ganz gutt funktionéiere géif.

D'RGTR-Reform 2022 soll dës Zesummenaarbecht nach weider ausbauen. Den Ament ass nach net vill doriwwer gewosst, mä de Minister wëll bis spéitstens Ufank nächste Mount weider Detailer public maachen.

Wéi kann een de Reiz vum Bus weider steigeren? Den Hendrik Kühne vun der FLEAA ënnersträicht als éischt Iddi d'Elektrifizéierung vum Bus. Bis 2030 soll den RGTR-Reseau duerch d'ganzt Land elektrifizéiert ginn. Dat géif e vum Ëmweltstandard hier méi zukunftsfäeg maachen: "An domadder an eng gutt Ausgangspositioun als ëmweltneutral, CO2 neutral ... Ee Fortbeweegungsmëttel zum Zuch an och zum Fliger duerstellen an och zum Individualverkéier, zum eegenen Auto."

Nom aktuelle Stand wier dës ekologesch Léisung elektrobedriwwen.

Hendrik Kühne: "Am Moment ass nach d'Schinn vun der Elektromobilitéit, déi favoriséiert gëtt, mä wa weider technesch Entwécklunge kommen, ass et nach méiglech, dass dat nach ëmgeschwongen gëtt."

Duerch déi ganz Reformen – de gratis ëffentlechen Transport, d'RGTR-Reform an och d'Elektrifizéierung - géif de Reseau méi zukunftsfäeg gemaach ginn.

Hendrik Kühne: "Mir sinn och bei der FLEAA iwwerzeegt, dass déi ganz Reformen am Moment ganz positiv sinn. Dat heescht beim RGTR ginn d'Frequenze méi héich, den Angebot gëtt besser an de But dovunner ass wierklech, eng fiabel Alternativ zum eenzelen Auto ze bréngen. An dat ass eppes, dat ass ëmgaangen an et wäert weidergoen, fir d'Angebot am RGTR am Linneverkéier konstant an ëmmer weider ze verbesseren."

Den Ament ass de Bus deemno fir d'europäesch Ëmweltagence nach keng Alternativ zum Fliger. De "grénge" Bus, deen no a no soll agesat ginn, ass vläicht an e puer Joer eng besser Optioun.

Hei geet et bei de Reportage op RTL Télé Lëtzebuerg