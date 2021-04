En Donneschdeg um 10.30 Auer informéiert den Educatiounsminister iwwert d'Situatioun an de Schoulen an den Asaz vu Schnelltester.

Nieft dem Claude Meisch sinn och nach de Romain Nehs, Chef vun der Direction générale de l’enseignement secondaire an den Dr Thomas Dentzer vun der Santé en Donneschdeg de Moien um 10.30 Auer bei der Pressekonferenz dobäi.

Dir kënnt d'Pressekonferenz am Livestream op RTL.lu suivéieren.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.