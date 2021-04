Bannent de leschten 2 Wochen huet d'Police ronn 600 Kontrolle gemaach, fir ze kucken, ob d'Leit sech un d'Coronamesuren halen.

Ronn 360 Persoune goufe bannent deenen zwou Woche protokolléiert, well se géint d'Coronareegele verstouss haten. Ronn 270 dovunner hate sech net un d'Ausgangsspär gehalen.

Weider goufen et 27 Fäll, an deenen d'Leit sech net un déi sanitär Mesurë gehalen hunn, dorënner ënnert anerem gréisser Rassemblementer vu Leit am privaten an ëffentleche Beräich an och Restauranten a Caféen, déi sech net un d'Reegele gehalen hunn.