Kuerz virun hallwer néng gouf de CGDIS op Beetebuerg an d'Rue Michel Hack geruff, well eng Kichen a Flame stoung.

Blesséiert gouf heibäi keen. D'Diddelenger an d'Beetebuerger Pompjeeë waren op der Plaz.

Zu Esch an der Avenue des Terres-Rouges an zu Viichten an der Rue Nolstein huet jeeweils een Auto gebrannt.

Eng weider Kéier hunn d'Pompjeeë géint 1 Auer an der Nuecht missen zu Suessem an der Industriezon Gadderscheier intervenéieren, well hei en Tapis roulant Feier gefaangen hat. Pompjeeën aus am ganze 6 Asazzenteren aus der Géigend waren am Asaz.