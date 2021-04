Am leschte Mount gouf d'Police drop opmierksam gemaach, datt op Bensinsstatioune laanscht d'Musel Onéierlecher ënnerwee sinn.

An der Reegel probéieren déi Onéierlech, d'Affer op englesch unzeschwätzen a soe si wieren iwwerfall ginn an dofir an enger Noutsituatioun. Dofir bréichte si onbedéngt Geld, fir ze tanken, fir nees heemzekommen. Dono ginn och dacks perséinlech Donnéeën ausgetosch, an der Hoffnung d'Suen zeréckzekréien.

Well d'Affer dacks Persoune sinn, déi op der Duerchrees sinn, fält hinnen de Bedruch eréischt spéit op a gëtt guer net méi bei der Police gemellt.

D'Police mécht awer drop opmierksam, datt een esou Fäll direkt bei hinne melle soll. Weider Informatioune ginn et hei.