Der Fro wëll een elo an enger neier Campagne mam Numm "My young Esch" op de Grond goen.

"My Young Esch" / Reportage Tim Morizet

Hei solle virun allem Jonker tëscht 12 an 30 Joer hir Meenung ofginn an hier Visioune presentéieren.

An der Uelzechtstrooss, am Jugendhaus, an de Lycéeën, an der Schwämm oder zum Beispill am Theater – bis zum Enn vum Summer wëll ee bei de Jonken uklappen an hir Meenung gewuer ginn. Sief dat well een zu Esch wunnt oder een einfach vill Zäit hei verbréngt. De Jorsch Kass, Chef vum Service Jeunesse zu Esch:

„Mir kënnen herno mat dëser Ëmfro erausfannen, wat fir en Thema fir déi Jonk wichteg ass. Dat kënne mer och dem Alter a Regiounen no kategoriséieren.“

An de leschte Jore goufen et dës ëfters scho änlech, ma méi kleng Initiativen. Dacks hätten déi Jonk konkret Iddien, mee wéisten net, wéi se ëmsetzen.

„Dat heescht, mir hunn eis ronderëm den Dësch gesat: Vu wat dreemt der? Da kënnt: eng Feierplaz, eng Cabane, da kënnt Fussball, Ping-Pong, Fitness Geräter – esou Saache goufen déi lescht Joren dacks gefrot. Da kommen dacks Projeten, déi se wëlle maachen, mee se wëssen net wéi: zum Beispill e Concert.“

„My young Esch“ soll en éischte Schratt a Richtung Reaktivéierung vum Plan Communal Jeunesse vun der Escher Gemeng sinn, esou de Christian Weis, Escher Jugend-Schäffe.

„Dann ass et d'Iddi, fir et an d'Jugendkommissioun ze ginn. Do soll et diskutéiert gi mat de lokale Politiker, an deenen de Feedback ze ginn, wat mer do hunn.“

D'Resultater sollen dann och séierst méiglech ëmgesat ginn.

„Kuerzfristeg kënne mer direkt Saachen ëmsetzen, mëttel a laangfristeg souwisou, mee duerno musse mer och nees zeréck bei déi Jonk. Dat ass normal, wa mir si elo froen, da musse mir kucken, op dat, wat mir ëmsetzen och dat ass, wat si sech gewënscht hunn an datt een do net laanschtenee schwätzt.“

Ongeféier 8 Minutten dauert d'Ëmfro, et kann ee se op Lëtzebuergesch oder Franséisch maachen. D'Resultater ginn zesumme mat der Uni Lëtzebuerg ausgewäert.

Méi Infoe fënnt een och op myyoung.esch.lu