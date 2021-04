Ëmmer méi Leit géife bei der Patientevertriedung uruffe well se veronséchert sinn, nodeems en Attest vun hirem Dokter am Impfzenter net respektéiert gouf.

D’Patientevertriedung hat jo matgedeelt, datt eng Partie vulnerabel Leit, déi solle geimpft sinn, veronséchert sinn an och deelweis ouni Vaccin erëm Heem gaange sinn. Hire Generalist oder Spezialist hat hinnen am Virfeld en Avis geschriwwen, mat wéi engem Impfstoff si solle vaccinéiert ginn. Dëse wier awer op der Plaz a ville Fäll net respektéiert ginn.

Um Donneschdeg de Moie seet d’Patientevertriedung, et géingen ëmmer méi Leit souguer dowéinst uruffen. De President vun der Doktesch- an Zänndokteschassociatioun AMMD, den Alain Schmit erkläert, wisou dat de Fall kéint gewiescht sinn.



Alain Schmit: Ech mengen, datt och bei den Dokteren natierlech och Preferenzen entstinn, wat déi eenzel Impfstoffer sinn... dat ass och verständlech. Ech mengen och si liese jo ganz opmierksam, wat sech ronderëm déi verschidden Impfstoffer deet. Et ass natierlech eng perséinlech Preferenz och kann novollzéibar sinn. Dat ass leider awer net kompatibel mat den Impfstoffer, déi mer zur Verfügung hunn. Doduerch ass dann den Dokter, deen am Impfzenter sëtzt, dee kann net déi perséinlech Wënsch vun de Leit oder vun engem verschreiwenden Dokter all Kéiers respektéieren.

Den Alain Schmit

Et hätt een eben am Moment nëmmen eng begrenzten Zuel vun Impfdosen vun all Vaccin zur Verfügung. Hie kéint verstoen, datt Leit Angscht hunn. Mee medezinesch wier et net ze justifiéieren, sech net impfen ze loossen. De Risk schlëmm duerch Covid krank ze ginn wier bedeitend méi grouss, wéi méiglech Niewewierkungen duerch ee vun den Impfstoffer.

PDF: Pressecommunique vun der ULC + Patientevertriedung 15. Abrëll 2021