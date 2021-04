Et ass eppes méi lass um fréieren Terrain vun der Arbed. Vill Gefierer sinn am Asaz - vu schwéiere Camione bis décke Baggeren.

Si sinn amgaang, um fréieren Terrain vun der Arbed d'Gestengs kleng ze muelen an ofzetransportéieren.

D'Gebaier, déi net méi an den neie Quartier "Rout Lëns" integréiert ginn, si mëttlerweil all ofgerappt. Véier Stéck bleiwen erhalen a kréien en neit Liewen. Dorënner déi al Gebléishal.

Op dësem 11 Hektar grousse Site entsteet e fuschneie Quartier. E Projet, dee sech iwwer 10 Joer zitt. Iwwer 1.400 Wunnenge fir eng 3.000 Leit gi gebaut. Dobäi spillt d'Mixitéit eng grouss Roll.

Un der franséischer Grenz an no um Quartier Esch-Hiel läit den neie Véierel. E soll autofräi an CO2-neutral ginn. Vill Geschäfter si keng geplangt. Et wëll een nämlech net a Konkurrenz mat der Uelzechtstrooss - der Escher Geschäftsstrooss - trieden.

De Quartier soll keng Insel zu Esch ginn, mee gëtt mam Zentrum verbonnen. Am Joer 2024 ass geplangt, mat der Vente vun de Wunnengen unzefänken.