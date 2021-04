Zejoert war et de Lockdown, ma dëst Joer gëllen op ville Plazen an Europa an der Welt streng Rees-Restriktiounen.

Et ass nach net Summer-waarm, awer och net méi grad esou kal wéi am Wanter - d'Fréijoer ass eng beléifte Saison bei de Leit, déi gäre reesen. Deemno war d'Ouschtervakanz bis elo normalerweis den Optakt vun der Tourismussaison. Ma zanter der Pandemie zejoert gouf dëse Kalenner e bëssen op d'Kopp gehäit. Zanter leschter Woch gesäit een op den Terrassen an der Stad dacks vill Leit - Touriste sinn der dovun awer nëmmen déi mannst. Duerch d'Pandemie ass d' Reesen nämlech limitéiert. Ma besser ewéi zejoert ëm dës Zäit, ass d' Situatioun den Ament awer op alle Fall. Dat seet den Direkter vum Luxembourg City Tourist Office (LCTO). A sengen Ae mierkt een, datt sech eppes an der Stad deet. Virun allem déi oppen Terrasse lackele Leit un. Och wann et dacks just Residente sinn. Ma esou optimistesch ewéi den Tom Bellion vom LCTO sinn déi Lëtzebuerger Hoteliere Carlos Cravat (Grand Hotel Cravat) a Marcel Goeres (Parc Belle-Vue, Parc Plaza, Parc Belair, Parc Beaux-Arts) awer net. D'Hotelsbranche an der Stad huet mat der Pandemie nämlech méi wéi 80 Prozent vu senger Clientèle verluer.