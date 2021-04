Zanter iwwer engem Joer dominéiert d'Angscht virum Virus eisen Alldag, mee déi geféierlechst Kränkt an éischt Doudesursaach zu Lëtzebuerg ass de Kriibs.

An d'Fro, wéini ginn ech endlech geimpft, déi huet dann och eng ganz aner Bedeitung, wann een zu den héich vulnerabele Mënsche gehéiert an dat ass de Fall fir all déi Kriibspatienten, deenen hiren Immunsystem duerch den Traitement net méi richteg funktionéiere kann. D'Caroline Mart ass engem Mann begéint, dee seng Diagnos Kriibs matzen an der Pandemie krut.

E volle Sall zum laache bréngen, sou kennt een de Kabarettist Pascal Granicz, et ass net just de Virus, deen de Spaass gestoppt an aus gesondem zesumme Laachen eng sanitär Gefor gemaach huet. Säi Liewen ass gekippt, wéi an der Urgence d'Diagnos koum.

"Ech hunn nach eng schlecht Nouvelle fir Iech, Dir hutt och nach eng Tumeur an zwar op der Nir an zwar 10 Zentimeter an ech sot: an elo? Jo, an da läis de emol do, huet se mir erkläert, wat ech hätt an dunn nach gesot, ech hätt Metastasen op der Long, dat heescht Tumeur scho gestreet an da gëss de dann duerch d'Mille gedréint."

Eenzeg méiglech Behandlung eng Immun-Therapie: ustrengend staark Niewewierkungen an e Kierper ouni Schutz, och viru Covid.

"Et ass Stress. Du bass permanent am Stress an d'Krankheet mécht et dir net méi liicht, well do hues du och Héichten an Déiften. Ech sinn eng "Personne à high risk" hat et schwaarz op wäiss, dass ech einfach muss enorm oppassen, fir de Knascht net opzerafen, well d'Probabilitéit, dass ech dat net iwwerliewen, ass 99% oder géing souguer soen 99,9%."

Wéi hien an der Onkologie louch, huet hien um iPad d'Pressekonferenz vum Verwaltungsrot vun den Hôpitaux Robert Schuman gekuckt an dunn ass him de Kolli geplatzt.

"Ech mengen, ech hunn a mengem Liewen 3 Tweete gemaach an dat do war den drëtten, well ech mir sot, dat do ka jo net sinn, déi 3 Clowne sëtzen do, si sech kenger Schold bewosst an aner Leit géingen hoffen, dass se geimpft sinn, dass se endlech emol e Minimum vun normalem Liewen, wann ee mat Kriibs vun engem normale Liewe ka schwätzen."

Näischt ass normal, mee amplaz Social Distancing ass d'Sozialliewen inexistent.

"Dat ass am Fong, wat am schlëmmsten ass, déi vill Zäit, déi s de hues, doheem an denge 4 Wänn sëtz an Zäit hues fir nozedenken, wat geschitt elo an engem Mount a 5 Méint an engem Joer, näischt wou s du kanns plangen."

Mol den eegene Papp konnt hien net gesinn, ier dee geimpft war.

"Ech kéint mir net elo nach virstellen, e kranke Papp an der Klinik ze hunn, mat 82 Joer, deen u Covid erkrankt wier an ëmgedréint, hie sech och net, dass säi Bouf elo mat 59 Joer mat Kriibs a mat Covid an der Klinik läit an e weess, e kënnt net méi eraus."

All Gefor vermeiden, konnt hien awer net, en huet zum Beispill misse selwer bei de Kontrolldokter, fir säi Krankegeld net ze verléieren.

"An da kënns de bei d'Krankekeess an da stinn do 20 Läit virun der Dier an enger Schlaang, da kriss de en Ticket, da gees du dech an e Wartesall sëtze bei aner Leit, déi s de net kenns an da gees de bei de Kontrolldokter, dee mécht 2 Kopië vun dengem Scanner an da seet en, et ass gutt, bis nächste Kéier. Wat soll dat? Moosst kee Bluttdrock, freet guer näischt, dat ass Schikanerei."

Wann ee bis seng zweet Impfdosis huet, muss ee manner Angscht viru Covid hunn, déi virum Kriibs, déi bleift.

"Dat eenzegt, wat s de sécher weess, däi Liewensowend, deen ass doudsécher méi kleng ginn, dat heescht, ech muss lo "coûte que coûte" mäi Liewe liewen esou laang et nach geet, well ech weess, dass dat vun engem Dag op deen anere ka komplett kippen, dees sinn ech mir bewosst. Schluss mat Musek."