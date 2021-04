Eng 1.100 Lëtzebuerger studéiere fir Dokter ze ginn. E groussen Deel vun hinnen ass scho géint de Sars-CoV-2 geimpft ginn, knapp d'Hallschent nach net.

D'Julie Zangarini an de Charel Karier goufen alle béid geimpft. D'Julie an Däitschland, de Charel zu Ettelbréck am Spidol. Fir déi zwee Medezinsstudente war et eng Selbstverständlechkeet, sech impfen ze loossen.

Aktuell gëtt et eng ronn 1.100 Lëtzebuerger, déi Medezin studéieren. Knapp d'Hallschent dierft mëttlerweil geimpft sinn, dat huet d'Alem an enger Ëmfro ënnert de Studenten ermëttelt. Ma nach net jidderee krut d'Geleeënheet, sech ze impfen. D'Associatioun vun de Lëtzebuerger Medezinsstudenten ass a Kontakt mam Ministère vun der Santé. Eng Partie Studente wieren nach net geimpft, nëmme ganz wéineg wieren am Kader vun hirem Stage zu Lëtzebuerg geimpft ginn. Hei am Land hätt et vu Spidol zu Spidol ofgehaangen ob d'Studenten och mat geimpft goufen. Am Ausland hätten d'Unien decidéiert, hir auslännesch Studenten ze impfen. Zesumme mat Vertrieder vun der Santé géif ee versichen, elo Léisungen ze fannen. Medezinsstudenten informéieren iwwer Impfung

D'Alem hat elo an de leschte Wochen eng Campagne an de soziale Medie lafen, fir déi breet Populatioun iwwert d'Impfungen ze informéieren. Weider Detailer fënnt een ënnert um Internetsite vun der Alem.