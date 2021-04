D'Zil vu Jugendherbergen ass et, Leit aus der ganzer Welt zesummen ze bréngen an hinnen eng méi gënschteg Vakanzenalternativ ze bidden.

9 där sougenannter „Youth Hostels“ ginn et zu Lëtzebuerg, een dovunner ass zu Iechternach. Och wann déi grouss Kloterwand den Ament zou ass, hunn awer e puer Leit an der Vakanz do iwwernuecht. An och hei huet een e schwéiert Joer 2020 hannert sech.

An trotz de ville Reesrestriktiounen a ganz Europa konnt een elo an der Ouschtervakanz nees méi Clienten empfänken. An déi koume virun allem aus Lëtzebuerg. Elo hofft een, dass déi nächste Méint d'Situatioun erëm e bëssen méi normal gëtt.