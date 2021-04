Nieft administrativem Personal schaffen an den Impfzentre vill Persounen aus dem Santésberäich: Dokteren, Kinéen, Infirmièren an Infirmieren an Hiewanen.

Ënnerschiddlech Tariffer fir d'Mataarbechter an den Impfzenteren

Si hunn ënnerschiddlech Kontrakter mat der Santé, wat och zu groussen Ënnerscheeder an der Pai an domat zu Onstëmmegkeete féiert.

Fir de Service an de 5 Impfzentren ze garantéieren, sinn den Ament ronn 200 Dokteren, Kinéen, Infirmièren an Infirmieren an Hiewanen am Asaz. Mat den Dokteren an de Kinéen huet d'Santé Konventiounen ausgeschafft, erkläert de Luc Feller, den Haut Commissaire à la Protection Nationale. Luc Feller: "Dat si ganz vill liberal Beruffer, déi dann e puer Stonnen an der Woch dohinner schaffe kommen. An do ass tëscht dem Gesondheetsministère an de jeeweilegen Associatiounen een Tarif ausgeschafft ginn, deen eigentlech de Verdéngschtausfall vun den Dokteren, respektiv vun den Kinéë soll kompenséieren."

Well d'Dokteren an d'Kinéen och nach hire Cabinet an hir eege Patienten hunn, géife si op Stonnebasis jee no hirer Disponibilitéit schaffen.

Fir d'Kinéë goufen d'Verhandlunge vum President vun der ALK gefouert, de Patrick Obertin erkläert: "Mir hunn alles ausgehandelt mat hinnen. Ënner wéi enge Konditiounen, och wéi eng Ausbildunge mir brauchen – mir musse jo do och ausgebilt ginn. Och wat fir Assurancen, dass et ginn, a wat fir Akte mir an deene Centre de vaccination do prestéiere wäerten."

D'Dokteren, sou de Patrick Obertin, géifen an den Impfzentre méi verdéngen, well si ee méi héije Stonneloun hätte wéi d'Kinéen. 240 Euro d'Stonn amplaz den 115, déi d'Kinéë kréien. Dem President vun der Kinésfederatioun no léich dat och drun, dass Doktere méi Responsabilitéit hätten. Si wiere fir all Akte responsabel, déi de Kiné duerchzitt.

Patrick Obertin: "Mir sinn do een simple exécutant de soins. Oder exécutant d'acte. Dat heescht, mir maachen d'Impfung op eng Prestation médicale hin, déi den Dokter schreift. Dat heescht, den Dokter decidéiert jo dann, ob déi Persoun apte ass, fir geimpft ze ginn an wéi se geimpft gëtt – mat wéi engem Stoff."

Bei den Infirmièren an Infirmieren gesäit déi Saach anescht aus. Si hunn ee feste Kontrakt mam Impfzenter a sinn also fix fir d'Impfcampagne agestallt mat engem feste Salaire, deen nom Barème vum Staat berechent gëtt, am Verglach zum Kollektivvertrag, deen de Salaire am Spidol oder am Fleegesecteur festleet, sou de Luc Feller.

Luc Feller: "Bei den Infirmieren an Infirmièren ass et oft esou, dass si ee Kontrakt ugebuede kréien, ee Contrat à durée déterminée. Déi intervenéieren dann zum Beispill op enger 40-Stonne-Basis, 20-Stonne-Basis, jee nodeem, wéi d'Infirmière dat wëll maachen."

Déi ënnerschiddlech Kontrakter géifen erklären, firwat jee no Kategorie ënnerschiddlech géif bezuelt ginn. Trotz dësen Erklärungen, schéngt et RTL-Informatiounen no dowéinst deelweis zu Onstëmmegkeete komm ze sinn.