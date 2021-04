Tëscht 2006 an zejoert krute 34,7 Prozent méi Leit Medikamenter géint Depressioune rembourséiert.

Bei de Mëttel, fir ze schlofen, ass et eng Hausse vun 20,6 Prozent. Anti-psychotesch Medikamenter an där géint Angscht goufen der e bësse méi verschriwwen, plus 2,7, respektiv 2,3 Prozent. Dat geet aus enger Äntwert vun der Santé op eng parlamentaresch Fro vun den zwee gréngen Deputéierte Josée Lorschée a Marc Hansen ervir.

Aus den Zuele geet och kloer ervir, dass méi Medikamenter, déi op d'Psych wierken, verschriwwe goufen, wéi d'Coronakris ugefaangen huet. Am Mäerz zejoert gouf et eng Hausse vu 14,4 Prozent bei den Antidepresseuren par Rapport zum selwechten Mount am Joer 2019. An de Summerméint goufen där Medikamenter dunn nees däitlech manner geholl.