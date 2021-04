Am Februar haten d'Gemeng Jonglënster an HRS annoncéiert, e Memorandum of Understanding fir e pluridisziplinäre Gesondheetszenter ënnerschriwwen ze hunn.

De Gesondheets- an den Inneministère sinn eng éischte Kéier aus der Press gewuer ginn, datt d'Gemeng Lënster an d'Fondatioun Hôpitaux Robert Schuman zesummen e medezineschen Zenter an der gréisster Gemeng am Oste plangen. Dat geet aus der Äntwert vun den zoustännege Ministèren op eng parlamentaresch Fro vum LSAP-Deputéierten Mars Di Bartolomeo ervir.

Via Communiqué haten d'Gemeng Jonglënster an HRS am Februar matgedeelt, e Memorandum of Understanding fir e pluridisziplinäre Gesondheetszenter mat IRM, Dokteschpraxen an enger Poliklinick ënnerschriwwen ze hunn. D'Dokument gouf antëscht vun der Gemeng beim Inneministère eragereecht am ass amgaangen, do analyséiert ze ginn. De Lënster Gemengerot huet de 26. Mäerz säi Feu vert ginn. Déi zoustänneg Ministèrë betounen, datt d'Spidolsgesetz an de Spidolsplang aus dem Joer 2018 et u sech net erlaben, Spidolsaktivitéiten baussent dem Spidol ze verlageren.

D'Hôpitaux Robert Schuman haten initial ee medezineschen Zenter um Potaschbierg geplangt, aus deem allerdéngs näischt gouf. De Projet wier elo op Lënster transferéiert ginn. D'Gemeng plangt, den HRS e Gemengen-Terrain via Bail emphytéotique zur Verfügung ze stellen. Aner Demanden an déi Richtung leien den Ament keng vir.

D'Doktesch- an Zänndokteschassociatioun AMMD gesinn de Lënster Projet mat engem privaten Investisseur kritesch, well en net den Zenarie vum Gesondheetsdësch entsprécht.