Donieft gëtt et am Produit "HUSK Psyllium-Froskaller" vun der Mark Husk de Risk vu Salmonellen.

D'Liewensmëttelsécherheet huet eng Warnung fir de Produit "Croquettes au Fromage 4x60g" vun der Mark Iglo erausginn.

An der Verpackung vun de Krockette mat Kéis sinn iertemlecherweis Krockette mat Crustacéen.

Betraff ass de Produit "Iglo Croquettes au Fromage 4x60g" vun der Mark Iglo, vun 240 Gramm, mam Haltbarkeetsdatum 11/2022 an dem Lot L0325;L0337. De Produit gouf am Cora verkaaft, méiglecherweis och nach op anere Plazen.

Leit, déi allergesch op Crustacéë sinn, sollen de Produit net konsuméieren.

Da mécht d'Liewensmëttelsécherheet och nach emol de Rappel fir de Produit "HUSK Psyllium-Froskaller" vun der Mark Husk. Hei kënne Salmonellen dra sinn.

Nom Iglo Croquettes au Fromage 4x60g

Marque IGLO

Unité 240 g

Code barre

Date de durabilité minimale (DDM) 11/2022

Lot L0325;L0337

Description danger :

L'allergie alimentaire est une réaction anormale à une substance (appelée allergène) contenue dans un aliment. Suite à l’ingestion de cette substance, les personnes sensibles peuvent présenter des symptômes cliniques variés (p. ex : affections cutanées, oculaires, problèmes digestifs et respiratoires).

Les personnes qui ne sont pas allergiques ou intolérantes aux substances susmentionnées ne sont pas concernées par le rappel et peuvent consommer le produit sans restriction.

Vente au Luxembourg par : Grande distribution : Supermarchés Cora

Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue.

Source d’information : Notification de rappel Iglo Belgique

Communiqué par : Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.

Contact :

Division de la sécurité alimentaire

secualim@ms.etat.lu

Photo

Nom HUSK Psyllium-Froskaller

Marque HUSK

Unité 175 unités dans boîte en plastique

Code barre

Date limite de consommation (DLC) 09-2023

Lot 20190031

Description danger :

Les salmonelles peuvent causer des symptômes tels que nausées, vomissements, crampes abdominales, diarrhée, fièvre et maux de tête dans les 6 à 72 heures après consommation. Ces symptômes peuvent être aggravés chez les jeunes enfants, les sujets immunodéprimés et les personnes âgées. Les personnes ayant consommé ces produits et présentant ces symptômes sont invitées à consulter un médecin en lui signalant cette consommation.

Vente au Luxembourg par : Scanshop Kalchesbréck

Une vente par d'autres exploitants et via des sites internet ne peut être exclue.

Pour plus d’informations veuillez consulter le site danoisuivant. https://www.mynewsdesk.com/dk/orklasverige/pressreleases/tilbagekaldelse-af-husk-psyllium-froeskaller-kapsler-naturlaegemiddel-pga-risiko-for-indhold-af-salmonella-3089027

Source d’information: RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed)

Communiqué par : Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.

Contact

Division de la sécurité alimentaire

secualim@ms.etat.lu