Dës Woch hat et geheescht, datt Residentë mat Covid-19 hu missen an d'Ausland verluecht ginn, well keng Häerz-Longen-Maschinn méi fräi war.

Konkret geet et ëm zwee Patienten, wéi de Gesondheetsminister faisant fonction, de Romain Schneider, seet. Hie präziséiert an engem Interview mat RTL, datt et sech ëm en temporären Enkpass gehandelt huet.

Enkpass Häerz-Longen-Maschinnen / Reportage Dany Rasqué

Zu Lëtzebuerg ginn et den Ablack 5 där Maschinnen. Si iwwerhuelen d'Pompelfunktioun vum Häerz an d'Funktioun vun de Longen. Viru Covid-19 goufe se an der Häerzchirurgie agesat an dofir sti se och am nationalen Häerzzenter, dem INCCI, op der Areler Strooss.



Elo sinn 3 vun deene 5 Maschinne fir Coronapatiente reservéiert an dat goung zu engem gewëssenen Zäitpunkt net duer, wéi de Minister Romain Schneider seet.

"Menges Wëssens no waren dat zwou Persounen, déi effektiv an d'Ausland transferéiert goufen. Den Ament hu mer op dëser Statioun, respektiv ënnert esou enger Maschinn, eng Persoun leien. Dat si spezifesch Soinen an dofir fënnt een do och ganz wéineg Covidpatienten zeréck."



Den Ament sinn deemno nach Kapazitéite fräi, fir hei am Land kënnen ze reagéieren, betount de Romain Schneider a seet de Gesondheetsministère hätt aktuell och eng Demande um Dësch leien, fir weider Maschinnen ze kafen.

"Et geet ëm 4 supplementar Maschinnen. Dat gëtt den Ament analyséiert, et ass eng Demande, déi relativ rezent erakomm ass, vum INCCI, a wou och geschwënn déi passend Äntwert wäert kommen."



De Romain Schneider ass der Meenung, datt déi Äntwert positiv dierft ausfalen, mä d'Häerz-Longen-Maschinnen eleng ginn net duer, fir dem Patient ze hëllefen. 24 Stonnen op 24 muss och Personal do sinn, notamment wéinst den techneschen Astellungen a fir de Patient z'iwwerwaachen.



"Dat ass ganz spezialiséiert Personal, dat eng spezifesch Formatioun kritt an dat ass natierlech och eppes, wat muss en place sinn."



Well just 3 vun deene 5 Maschinne fir Coronapatiente reservéiert sinn, präziséiert de Minister, hunn zu kengem Ament Häerzoperatiounen am INCCI misse verluecht ginn.