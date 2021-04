An engem oppene Bréif maachen d'Schüler aus 12 Lycéeën hirer Roserei géintiwwer der Preparatioun fir d'Premièresexame Loft.

Si fuerdere méi Zäit Doheem, fir der Gefor, sech kuerz virun den Exame mam Virus unzestiechen, aus dem Wee ze goen. Den Tim Morizet huet mat de Concernéierte geschwat.

Eigentlech sollen d'Premièresexame wéi geplangt Mëtt Mee iwwert d'Bün goen. Trotz Corona soll net um Oflaf gefréckelt ginn, och bei de Preparatiounen. Mä genee dat fuerderen d'Schüler aus 12 Lycéeën. An engem oppene Bréif froe se, datt d'Schoul eng Woch éischter, also de 7 Mee, clôturéiert gëtt, an duerno mat engem Distanzunterrecht weidergefuer gëtt.

„Sou, datt een 9 Deeg amplaz vun de bis ewell 4 geplangten Deeg géif Doheem bleiwen. Sou kéint ee sech als Schüler besser isoléieren", sot eis d'Julie Cukier, Premièresschülerin am Fieldgen.

Egal wéi vill een oppasst, den ëffentlechen Transport, d'Mëttegpausen oder voll Couloire wieren awer ëmmer eng Gefor, déi zousätzlech elo, nieft den Examen, nach méi nervös mécht.

„Elo ass wierklech déi Angscht do an zousätzlech Froen, déi sech stellen: D'Examenssessioun dauert just e puer Wochen, wann ech dovunner muss 2 Wochen a Quarantän goen, wat geschitt dann?", sou d'Estelle Née, Porte-parole Unel.

Wat geschitt ass, datt ee muss bis September waarden, fir an enger 2. Sessioun d'Examen nozeschreiwen. Fir Schüler ewéi d'Julie eng Katastroph:

„Ech perséinlech fänke meng Uni den 1. September un. Wann ech awer d'Méiglechkeet net kréien, mäin Exame virum 15. September ze schreiwen, da gëtt dat näischt. Dat ass zousätzleche Stress, wann een esou eng Ongewëssheet huet fir eppes, wat u sech awer wierklech wichteg ass."

Vu Säite vun de Proffen a Proffegewerkschafte weist ee Support. Programm-technesch dierft et a priori keng Problemer ginn, déi lescht Deeg op Homeschooling ze wiesselen.

„D'Programmer sinn och dëst Joer adaptéiert ginn sou, datt et sécher keng Gefor ass, datt an iergendenger Klass een net mam Programm fäerdeg gëtt, just well déi 3 Deeg elo manner Presenzunterrecht wier", fënnt de Jules Barthel, Enseignant & Vice-President SEW.

D'Schüler misste sech awer bewosst sinn, heescht et vu Proffesäit, datt duerch de méi kuerz Unterrechtsperiod an der Schoul och d'Prüfungszäit nach eng Kéier méi kompakt kéint ginn.

Eng Reaktioun zum Bréif gouf et vu Säite vum Educatiounsministère bis ewell nach net. Ma et géif een de Kontakt sichen, heescht et ënner anerem vun der Unel.