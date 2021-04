Bei ronn 85 Prozent gouf et Divergenzen tëscht Privatleit an Administratiounen, bei den anere Fäll stounge sech Bierger a Gemenge géintiwwer.

Eng 974 Reklamatioune sinn 2019 traitéiert ginn, sot d'Ombudsman Claudia Monti e Méindeg de Moie bei der Presentatioun vum Rapport annuel an der Chamber. Dat sinn der eppes méi wéi d'Joer virdrun.



Bei der Majoritéit, also ronn 85 Prozent vun de Fäll, war et zu Divergenzen tëscht Privatleit an ënnerschiddlechen Administratioune komm. Beim Recht vun de Fäll war Streidereien tëscht Bierger a Gemengen den Ulass, dat d'Ombudsman kontaktéiert gi war. An 87 Prozent vun de Fäll konnten awer zefriddestellend Léisunge fonnt ginn.



Dem Claudia Monti läit dorun, datt d’Bierger an Zukunft besser an dëser Hisiicht opgekläert ginn.

Extrait Claudia Monti

„Eng ganz rëtsch vun Administratioune sinn och elo dobäi, d’Leit ze informéieren iwwert déi Méiglechkeeten, déi se hunn, fir géint en Urteel virzegoen, net nëmme juristesch, mä och wat de Recours gracieux genannt gëtt. Dat heescht de Recours, deen net iwwer en Affekot muss lafen, a wou ee selwer kann un d’Administratioun schreiwen“.



Doriwwer eraus géing elo och dacks drop higewise ginn, dat et den Ombudsman gëtt, fir seng Reklamatioune kënne virzedroen.



Den Ament gëtt mat eenzelen Administratioune gekuckt, fir en Text auszeschaffen, deen déi concernéiert Servicer da kéinten hirer Decisiounen unhänken. Do sollen dann op d’Méiglechkeeten higewise ginn, déi de Leit zoustinn, wa se net d'Accord sinn.