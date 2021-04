D'Fro, ob d'Pappe wärend der Pandemie bei den Echographië vun hire Partnerinnen dierfen derbäi sinn, huet rezent fir vill Opreegung gesuergt.

Dëst souwuel bei de Patiente wéi och bei de Professionellen. Dat schreift d'Associatioun vun de Lëtzebuerger Gynekologen e Méindeg an engem Communiqué.

An enger rezenter Äntwert op eng parlamentaresch Fro hat d'Santé preziséiert, dass d'Pappen elo autoriséiert wieren, fir bei der Ultraschall-Ënnersichung derbäi ze sinn. Ma d'Gynekologen insistéieren, dass et wichteg wier, fir vulnerabel Patienten an hire Cabineten e Maximum ze schützen. Nieft de schwangere Fraen, déi jo selwer als vulnerabel gëllen, wieren och vill Frae vun all Alter a mat ganz diverse Krankheetsbiller an hire Cabineten.

Well ee sech awer bewosst wier, dass den Ament vum Ultraschall an deemno den éischte Kontakt mam zukünftege Kand ganz wichteg wier fir béid Elteren, huet d'Associatioun vun de Lëtzebuerger Gynekologen eng Rei Recommandatiounen ausgeschafft. D'Pappe solle just Accès an den Echographie-Sall kréien an net zum Beispill an d'Waardezëmmer oder aner Plaze vum Cabinet an dat och just fir eng limitéiert Zäit an am Respekt vun den aktuellen Hygiènesmesuren.