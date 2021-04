De Plang betrëfft eng 38 Leit, wat 12 % vum Personal bei IBM ass. No wochelaange Verhandlunge wieren eng Rei sozial Mesuren fir si erauskomm, sou den LCGB.

D'Direktioun vum amerikaneschen IT-Acteur hätt net de Wëlle gewisen, fir eng Léisung ze fannen. D'Propositiounen, déi vun der Direktioun gemaach goufen, wieren net acceptabel gewiescht, bedauert den LCGB.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Plan social signé ! Luxembourg, le 19 avril 2021 – Suite à la décision de IBM Luxembourg début mars 2021 d'une suppression de 12 % des effectifs, la délégation du personnel, soutenue par le LCGB, a aujourd'hui signé un plan social pour les 38 salariés concernés.

A la fin de la procédure de conciliation et après plusieurs semaines de négociations ardues et difficiles, la délégation du personnel et le LCGB ont pu obtenir des mesures sociales d'accompagnement, dont notamment des plans de formation et d'outplacement afin de permettre aux salariés concernés de se réorienter et de retrouver un nouvel emploi.

En outre, un accord a pu être obtenu quant à des indemnités financières extralégales ainsi que sociales afin de pallier la perte d'emploi des salariés concernés par ce plan social.

La délégation du personnel ensemble avec le LCGB, s'est engagée sans relâche auprès de la direction en vue de trouver avant tout une solution pour sauvegarder les emplois. Malgré tous les efforts, la direction n'a rien voulu entendre et a privilégié la voie du plan social pour la suppression de 38 postes au détriment d'un plan de maintien de l'emploi, sans aucune garantie quant à l'avenir de l'entreprise au Luxembourg. Le LCGB regrette amèrement cette position têtue de la direction de IBM.