Saint-Paul gëtt jo ënnert anerem d’Wort, den Télécran an de Contacto eraus, Edita ass de Verlag vum L‘Essentiel.

Déi zwee Medienhaiser Saint-Paul an Edita schaffen an Zukunft verstäerkt zesummen. Et ass eng Zesummenaarbecht an der Promotioun vun Aktivitéiten a Servicer am Beräich Mobilitéit, heescht et an engem Communiqué.

Déi nei Gesellschaft, déi gegrënnt gëtt, heescht „Carrousel SA“.

Méi Detailer soll et an den nächste Woche ginn.

Zanter 2015 schaffe Saint-Paul an Editpress scho kommerziell als „LuxMediaHouse“ zesummen. Do geet et ëm de belschen an hollännesche Publicitéitsmarché.