D'Raiffeisen-Bank wär gutt duerch dat éischt Corona-Joer komm, sot den Generaldirekter Yves Biewer op senger éischter Bilanspressekonferenz.

D'Cooperative wär hirer Roll an der Gesellschaft och gerecht ginn. D'Raiffeisen-Bank hätt ronn 1.500 Moratoirë fir Kreditter accordéiert. Domat hätt ee sech solidaresch gewise mat ville Clienten, déi wéinst der Kris finanziell Schwieregkeeten haten, betount den Yves Biewer. De Gros vun de concernéierte Kreditter géifen aktuell schonn nees normal rembourséiert ginn. Eng 50 Moratoirë lafen nach. D'Bank wär och elo nach kulant, betount den Generaldirekter Yves Biewer.

''Et huet kee Sënn, engem Client d'Messer op d'Broscht ze setzen, wann en net ka rembourséieren. An der Reegel huet eng Bank gewësse Sécherheeten, déi der Bank e Recomfort ginn. Et ass scho wichteg, zemools an deene schwieregen Zäiten, eng Solidaritéit ze hunn. Banke vis-à-vis vun den Entreprisen awer och d'Entreprisen zu de Banken. Mir sinn en Deel vun der Léisung. Dat gëtt esou gesot, an dat ass och esou. Mir hunn och haut nach eng ganz grouss Kulanz wann et drëms geet, Moratoiren ze accordéieren an d'Clienten z'ënnerstëtzen déi a Schwieregkeete sinn.''

Am Joresbilan steet en Total vun 9,6 Milliarden Euro. Eng Hausse vu gutt 8 Prozent par Rapport zum Joer virdrun. D'Clienten hunn 8,4 Milliarde bei der Raiffeisen deposéiert. 7,6 Prozent méi ewéi 2019. Um Enn wär d'Raiffeisen-Bank mat engem Netto-Resultat vun 18,8 Milliounen Euro zefridden.

Däitlech méi spéit ewéi aner Banken, gëtt d'Raiffeisen senge Cliente geschwënn och d'Méiglechkeet sech op eng einfach digital Manéier Suen ënnerteneen ze schécken. Vun Ufank Juli un kënne Cliente vun der Raiffeisen Digicash benotzen. Den Yves Biewer:

''Mir schaffen dorunner. Dat ass eng Decisioun, déi viru laange Jore geholl gouf, well mir deemools net onbedéngt déi Vue haten, wéi den Digicash sech am ''Peer-to-peer''-Payement kéint entwéckelen. Réng finanziell gesinn, war et déi richteg Decisioun. Ech muss awer soen, dass den Imageschued, deen een domat iwwer eng gewëssen Zäit kritt huet, eis och beschäftegt huet. Dofir hu mir d'Decisioun geholl nozeleeën. Kuerzfristeg wäerte mir dann iwwer den Digicash verfügen.'

D'Clientë wëllen ëmmer méi Aktiounen online maachen, gëtt de Generaldirekter vun der Raiffeisen ze bedenken. D'Bank wëll hir 36 Agencen uechter d'Land awer bäibehalen, virun allem fir d'Clienten do ze beroden, esou den Yves Biewer.