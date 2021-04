Wärend der leschter Woch goufen zu Lëtzebuerg ronn 290 Kontrolle gemaach, fir ze kontrolléieren, ob d'Covid-Reegelen agehale ginn.

Ronn 140 Kontrollen dovunner sinn zeréckzeféieren op d'Anhale vun der Ausgangsspär an op d'Kontrolléiere vu gréisse Rassemblementer an och d'Kontroll vun de sanitäre Konzepter a Supermarchéen a Geschäfter.

Bei all dëse Kontrolle goufe ronn 150 Persoune protokolléiert, well si sech net un d'Reegele gehalen hunn. Ongeféier 85% heivunner hu géint d'Ausgangsspär verstouss.

A 34 Fäll hunn d'Beamte wéinst dem Net-Anhale vu sanitäre Reegele missen agräifen, dat ënnert anerem am Zesummenhang mat Verstéiss vu Jugendlechen, bei gréissere Rassemblementer am privaten an ëffentleche Raum oder bei Verstéiss vu Caféen a Restauranten.