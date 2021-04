Zwee Joerzéngten, wou sech an dësem Spende-Marathon géint de Kriibs agesat gëtt, och wann 2021 d'Situatioun alt nees eng ganz speziell a schwiereg ass.

Virun der grousser Finall e Samschdeg hu mer eise Kolleege vum Télévie kuerz iwwert d'Schëller gekuckt.

Manner Aktiounen um Terrain, heescht méi Aarbecht um Büro. Fir déi éischte Kéier iwwerhaapt leeft de Groussdeel vun de Spenden entweder digital oder iwwert Telefon of. D'Terrainsaarbecht awer feelt.

Diane Wunsch, Coordinatrice:

„D'lescht Joer war den Télévie nach e bësse besser, well mer do nach am Ufank vum Joer konnte Manifestatiounen organiséieren. Dëst Joer, also zanter eiser leschter Emissioun am September, ass guer näischt dra gewiescht. Mir hunn elo awer d'Initiative geholl, eng ganz Woch laang e Spendemarathon draus ze maachen. Et sinn net vill Manifestatiounen dobaussen, mee heibanne rabbelt den Telefon vill."

Opgehuewe gëtt hei am RTL-Gebai vun 6.30 Auer un. Da sinn et och emol Donen am 4-stellege Beräich, déi ee moies esou richteg waakreg maachen.

E puer mol méi mol manner sportlech Evenementer goufen et awer – vum Rackette-Sport bis eriwwer bei den"Dinner" um Camping. D'Motivatioun war bei esou muncher engem do.

Et géif ee gesinn, datt d'Leit an dësen Zäiten d'Wichtegkeet vun der Recherche ëmmer méi unerkennen an datt d'Vertrauen an den Télévie grouss ass.

Ëmmerhi fléisst all Cent, deen hei erakënnt, och an d'Recherche zu Lëtzebuerg.

Den Dr. Mario Dicato: Dokter an der Hématologie a Cancérologie:

„Mir sinn e klengt Land. Mir hu bei wäitem net déi Méiglechkeeten, déi elo grouss Universitéiten ewéi Harvard hunn. Déi hu Budgeten, déi si praktesch esou grouss ewéi eise ganze Staatsbudget. Mee den Télévie stellt ongeféier bei enger ganzer Rei vun Etüde vu Laboratoiren e Véierel bis d'Hallschent vun hirem Budget annuel duer."

D'Evolutioun vun de Traitementer an och der Technologie, fir Kriibs ze diagnostizéieren, hätt sech besonnesch an de leschte Jore séier entwéckelt.

"Et acceleréiert sech an engem Stéck. Et kann een net soen, datt eppes net géing goen oder eppes schif leeft. Et gouf e Retard an de Laboratoiren an d'lescht Joer, mee dat hëlt nees ganz séier op."

Och wann et dëst Joer vill Problemer goufen, fir d'Emissioun op d'Been ze stellen, war et keng Optioun se ausfalen ze loossen. Par konter gouf weider entwéckelt. Sou soll een deemnächst och eng Télévie-App erofluede kënnen, fir nach méi einfach spenden ze kënnen.