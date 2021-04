A bal genee engem Mount fänken d'Ofschloss-Examen am Secondaire un: et bleift beim Datum vum 17. Mee. Dat deelt den Educatiounsministère um Dënschdeg mat.

Fir déi 3 Deeg virum Optakt vum Examen, also tëscht méindes dem 10. Mee a Christi Himmelfaart gëllt den Homeschooling, sou wéi et jo vu Primaner gefrot gi war.

Wa wärend dësen Deeg awer misste Prüfunge geschriwwe ginn oder nach Oralle wieren, sou sinn dës am Lycée selwer.

Fir allen Infektiounsketten aus dem Wee ze goen, kréien all Schüler vun den Ofschlossklasse eng Invitatioun, fir e PCR-Test op de Coronavirus ze maachen. Do dernieft kritt all Jonke 5 Tester, déi hie selwer kann zu all Ament Doheem maachen.

D'Examenssäll gi covid-konform mat de néidegen Ofstänn amenagéiert, wärend dem Examen ass de Mask obligatoresch.

Wann en Examenskandidat zum Ament vun der Epreuve positiv getest gouf, sou kann hien entweder den 3. Juni een eenzelen Test nomaachen oder awer méi Epreuven am Hierscht noschreiwen.

Wann Examenskandidaten an enger Quarantän sinn, sou ka via E-Mail eng Dispens gefrot ginn, fir awer d'Examen kënnen ze schreiwen. An deem Dall dierf awer keen Zuch oder Bus geholl ginn, fir an de Lycée ze kommen. Och gëtt dëse Jonken dann an e separate Raum gesat.

Offiziellt Schreiwes