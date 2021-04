Wéini wierken d'Impfstoffer? Wéi gutt schütze se? A brauche mer eng drëtt Dosis? Den RTL-Faktencheck an 3 Videoen.

Wéi gutt wierkt de Vaccin?

Wéi gutt oder net wierkt den Impfstoff? Vun 1.000 Persounen ënner 60 Joer, déi net geimpft sinn, kréien der 240 de Covid-19. 6 bis 31 mussen hospitaliséiert ginn. Vun de geimpfte Leit ginn der 10 krank, bei enger Persoun ass ee schwéiere Verlaf ze erwaarden.

Bei Persounen iwwer 60 Joer mussen der vill méi hospitaliséiert ginn. Den Impakt vun der Impfung ass méi grouss, och wann d’Wierksamkeet vum Vaccin, wat ee méi al ass, manner gutt ass.

Bei 1.000 Persounen ënner 60 Joer, déi mat engem mRNA-Vaccin geimpft ginn, kréien 82 eng Reaktioun op d'Impfung, bei Persounen iwwer 60 sinn et der 49. Schwéier Niewewierkunge bleiwe seelen.

Wat allerdéngs nach net am Detail bekannt ass, ass d’Zuel vu Persounen, déi e "Long Covid" kréien, also laang mat de Suitte vun der Erkrankung ze kämpfen hunn. Och iwwer Laangzäitschied duerch eng Impfung ass wéineg bekannt.

Brauche mir eng drëtt Impfung?

Vill Leit stelle sech d'Fro, ob et mat zwou Dosisse gedoen ass. D' Vaccine sinn op Basis vum Ursprongsvirus entwéckelt ginn an hu géint dësen en héije Wierkungsgrad, awer de Virus huet mutéiert a mécht dat weider. Aktuell Etüden aus Israel, Groussbritannien an den USA weisen, datt d’Impfstoffer relativ gutt géint déi sougenannte brittesch Variant wierken. D’Datelag zur südafrikanescher Variant ass de Moment net esou gutt, éischt Etüden deiten awer drop hin, dass de Vaccin géint dës Variant manner gutt wierkt.

An et si genee dës nei Varianten, déi et eventuell herno néideg maachen, datt d’Leit eng drëtt Kéier geimpft ginn. Ob et herno och esou kënnt, ass schwiereg ze soen, ma mam Wëssensstand vun haut ass et zimmlech warscheinlech, datt op d'mannst eng drëtt Dosis néideg gëtt.