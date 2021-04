E Mëttwoch maachen de Premier an d'Gesondheetsministesch de Point iwwert déi aktuell Situatioun an iwwert d'Impfcampagne zu Lëtzebuerg.

E Mëttwoch am Nomëtteg maachen de Xavier Bettel an d'Paulette Lenert op enger Pressekonferenz de Point iwwert déi aktuell Corona-Situatioun hei am Land. Donieft wäert et och ëm d'Impfcampagne goen.

D'Pressekonferenz mam Premier an der Gesondheetsministesch kënnt Dir e Mëttwoch vu 17 Auer un am Livestream op RTL.lu suivéieren.

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.