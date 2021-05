Virun annerhallwer Woch gouf de ganze Gemengerot vun der Presidence vum Verwaltungsrot vun den Hôpitaux Robert Schuman (HRS) informéiert.

D’Gemeng géif jo den Terrain stellen, d’Fondatioun HRS de medezineschen a Radiologie-Zenter bauen, an d’Exploitatioun géif vun de Schuman-Spideeler gemaach ginn (Kierchbierg an Zitha gehéiere jo do derzou.) Den Zenter soll op den ënneschten Deel vum Parking virum Centre polyvalent Gaston Stein kommen, laanscht d’Rue Nicolas Glesener, déi erof an d’Laangwiss geet. Well Parkplaze verluer ginn, géif d’Fondatioun och en neit Parkhaus bauen.

Kritik gouf et awer schonn, an de ganze Projet brauch d’Autorisatioun vum Santésministère. Den Ament si Spidolsaktivitéiten baussent dem Spidol net erlaabt. Och d’AMMD, d’Associatioun vun den Dokteren an Zänndokteren, huet hir Bedenken geäussert.

De Buergermeeschter vu Jonglënster, de Romain Reitz, betount, et wär kee Privatspidol geplangt. Et géif der medezinescher Versuergung am Osten déngen, dee bis ewell vernoléissegt gouf.

Geplangt sinn op 1.500 bis 2.000 m2 en Zentrum fir Radiologie mat engem IRM, eng Policlinique, Doktesch-Cabinete vu Spezialisten, Preventiv-Medezin an aner Servicer am Beräich vun der Gesondheet. Nach dëse Mount soll et eng Reunioun ginn tëscht den Dokteren aus der Gemeng Jonglënster an HRS.

Wéi gesot... muss de Gesondheetsministère awer dem Projet zoustëmmen.