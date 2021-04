Direkt e puer Accidenter huet de CGDIS nach vun en Dënschdeg den Owend nozedroen. Am Ganze goufe 5 Persoune blesséiert.

Kuerz viru 17.00 war et op der N7 vu Schinker a Richtung Houschter Déckt zu enger Kollisioun tëscht 2 Gefierer komm. 1 Persoun gouf verwonnt. Op der Plaz waren d'Ambulanz vu Wolz an d'Pompjeeë vun Housen.

Op der N13 vun Diddeleng an Direktioun Beetebuerg ware géint 17.15 direkt e puer Autoen an en Accident verwéckelt. Och hei gouf 1 Persoun blesséiert. D'Ambulanz an d'Pompjeeë vun Diddeleng waren am Asaz.

Op der Autobunn A3 vu Léiweng Richtung Beetebuerger Kräiz waren um 18.15 en Auto an e Moto anenee gerannt, woubäi et 1 Blesséierte gouf. D'Ambulanz an d'Pompjeeë vu Beetebuerg an och nach déi vu Réiser waren op der Plaz.

Zu Helleng dann an der Rue de Bettembourg hat et kuerz drop tëscht 2 Autoe gerabbelt. 1 Persoun gouf blesséiert. Geruff gi waren d'Ambulanz vu Beetebuerg an d'Pompjeeë vun Uespelt a Fréiseng.

An dann hat kuerz no 19.00 nach en Auto sech zu Schëffleng an der Route de Bergem iwwerschloen. D'Persoun am Won gouf verwonnt a vun der Ambulanz vu Keel an d'Spidol bruecht. Op der Plaz waren och d'Schëfflenger Pompjeeën.

Zwee Mol haten d'Pompjeeë sech en Dënschdeg och mussen ëm klenge Bränn këmmeren. Zu Iechternach stoung en Heck a Flamen an zu Béiwen un der Atert hat e Kamäin gebrannt.