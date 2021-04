E Mëttwoch de Moie géint 10 Auer ass tëscht Bidscht a Wolz en Auto e Rampli erofgaangen. Dem CGDIS no goufen 3 Persoune blesséiert.

Nieft dem Ettelbrécker Samu, de Pompjeeë vu Wolz a Géisdref, waren och nach 2 Ambulanze vu Wolz am Asaz. D'Streck gouf fir d'Opraumaarbechte komplett fir den Trafic gespaart.

Weider Detailer feelen nach.

Géint 8.40 Auer hat et zu Uewerkuer an der rue Prommenschenkel gerabbelt. Hei waren 2 Autoen net laanschtenee komm. D'Pompjeeën an d'Ambulanz vu Suessem-Déifferdeng waren op der Plaz.