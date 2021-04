Pour la semaine du 12 au 18 avril, le nombre de personnes testées positives à la COVID-19 continue de diminuer légèrement de 1.265 à 1.261 (-1%), ainsi que le nombre de leurs contacts étroits identifiés, qui est passé de 3.122 à 2.943 contacts (-6%). À noter que le nombre de tests PCR effectués au cours de la semaine du 12 au 18 avril a augmenté de 54.621 à 60.360. 149 personnes ont déclaré un test antigénique rapide positif. En date du 18 avril, le nombre d'infections actives s'élevait à 2.828 (par rapport à 3.186 au 11/04) et le nombre de personnes guéries est passé de 59.982 à 61.530. La moyenne d'âge des personnes diagnostiquées COVID-19+ a diminué à 36.7 ans. Le nombre de nouveaux décès a également continué à diminuer, avec 8 décès en lien avec la COVID-19 à déplorer, contre 12 la semaine précédente. La moyenne d’âge des personnes décédées est de 73 ans. Dans les hôpitaux, on constate une diminution des admissions de patients Covid confirmés en soins normaux, avec 84 hospitalisations contre 104 la semaine précédente. La situation dans les soins intensifs continue néanmoins à être tendue : le nombre de lits occupés a augmenté de 30 à 33 (dont un patient du Grand Est). On constate aussi que la moyenne d’âge des patients hospitalisés continue à diminuer (de 61 à 57 ans). Les deux Centres de consultation COVID-19 (CCC), situés au Kirchberg et à Esch-sur-Alzette, ont enregistré au total 12.687 passages depuis leur ouverture, dont 497 passages pour la semaine du 12 au 18 avril, soit un nombre nettement inférieur à la semaine précédente (682). Taux de positivité et taux d’incidence Pour la période de référence, le taux de reproduction effectif (RT eff) a baissé à 0,91 par rapport à 0,95 la semaine précédente. Cette tendance à la baisse peut aussi être constatée pour le taux de positivité sur tous les tests effectués (ordonnances, Large Scale Testing, contact tracing) ; il est en effet passé de 2,32% à 2,09% (moyenne sur la semaine). Par contre, le taux de positivité pour les tests effectués sur ordonnance, donc pour les personnes présentant des symptômes, est passé de 5,21% à 5,88%. Le taux d'incidence est resté plutôt stable avec 201 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. Pour la semaine du 5 avril, le taux d’incidence s’élevait à 202 cas pour 100.000 habitants sur 7 jours. Par rapport à la semaine précédente, le taux d’incidence diminue dans toutes les tranches d’âge à l’exception des 15-29 ans (+10%). La plus grande diminution est enregistrée dans la tranche d’âge des 60-74 ans (-17%) suivi des 75 ans ou plus (-14%). La catégorie des 75 ans ou plus a les taux d’incidence le plus bas avec 106 cas pour 100.000 habitants suivi par la tranche d’âge des 60-74 avec 124 cas pour 100.000 habitants. On observe des taux d’incidence nettement plus bas chez les personnes de 60 ans et plus qui ont été la cible principale de la campagne de vaccination jusqu’à présent. Quarantaines et isolements Pendant la semaine du 12 au 18 avril, 2.917 personnes se trouvaient en isolement (-9%) et 2.987 en quarantaine (-13% par rapport à la semaine précédente). Contaminations Pour les 1.261 nouveaux cas, le cercle familial reste le contexte de transmission des infections à la COVID-19 le plus fréquent avec 42,6%, suivi par le travail (4,8%), les loisirs (4,3%) et les voyages à l’étranger (3,5%). Le taux des contaminations dont la source n’est pas clairement attribuable augmente à 38,8%. Vaccinations : point de situation Pour la semaine du 12 au 18 avril, 33.812 doses ont été administrées au total. 22.065 personnes ont reçu une 1e dose et 11.747 une 2e portant le nombre total de vaccins administrés en date du 20 avril à 165.515 (1e et 2e dose). Le suivi des effets indésirables déclarés dans EudraVigilance suite à l'administration d'un vaccin contre la COVID-19 au Luxembourg, depuis le début de la campagne vaccinale le 28 décembre 2020,peut être consulté via le lien COVID-19: suivi des effets indésirables des vaccins – rapport au 16.04.2021 (public.lu). L’évolution des variants Pour la semaine du 5 au 11 avril, la couverture du séquençage de la population était de 50,7%, donc nettement supérieure au taux optimal de 10% recommandé par ECDC pour disposer d’un échantillonnage représentatif. Concernant les 661 échantillons réalisé pour la semaine 14/2021, on constate la répartition suivante: le variant britannique UK (B.1.1.7) représente 81,4% des cas ; le variant sud-africain SA (B.1.351) représente 14,2% des cas ; le variant brésilien (P.1) représente 1,1% des cas. Surveillance des eaux usées au Luxembourg dans le cadre du SARS-CoV-2 Selon le dernier rapport CORONASTEP établi par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology), le niveau de contamination des 13 stations d’épuration échantillonnées étudiées au cours de la semaine du 12 au 18 avril indique une prévalence modérée du coronavirus dans les eaux usées au niveau national. Néanmoins, une tendance à la baisse a été observée tout au long de la semaine. L'ensemble des rapports CORONASTEP sont disponibles sur le site du LIST: https://www.list.lu/en/covid-19/coronastep/.