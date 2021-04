En Donneschdeg de Mëtteg mécht den Educatiounsministère eng Pressekonferenz iwwert den Impakt vun der Covid-19-Kris op d'Educatioun.

Presentéiert ginn déi éischt Resultater vun der Enquête scolaire Épreuves standardisées (ÉpStan) 2020.

Bei der Pressekonferenz sinn dobäi de Claude Meisch, Educatiounsminister, de Prof. Stéphane Pallage, Rekter vun der Uni.lu an de Prof. Antoine Fischbach, Direkter vum Luxembourg Centre for Educational Testing (LUCET).

Liest all déi wichteg Changementer, Ofsoen an Aussoen no an eisem Liveticker.

Um Site gouvernement.lu fënnt een de Livestream vun der Pressekonferenz och a Gebäerdesprooch. Bei de Kolleege vum 5minutes fënnt een de Livestream mat franséischem Ënnertitel.