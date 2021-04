Mat dëser Ausso reagéiert den Direkter vu Luxairport, dem Bedreiwer vum Flughafen, op d'Kritik am Kontext vun der Verknaschtung vun der Bireler Baach.

Verknaschtung duerch Entäisungswaasser. Wuel misst den Ofwaasser-System erneiert ginn, mee doru missten och e puer staatlech a kommunal Acteure schaffen. Luxairport a Luxair wäre sech op alle Fall hirer Responsabilitéit bewosst.

"De Findel ass kee Pollueur"

Eng vun de Schwaachstellen, wat d’Kläre vum Findel-Ofwaasser ugeet, ass e Réckhaltebecken, wat dësen Ament viru sech hindümpelt an alt emol schlecht richt. Wann et mat Eemere schëtt, ass et hei eriwwer mat der Rou a wann dann nach d’Fligeren entäist gi sinn, geet dee Liquid mat d’Baach an. Muss a soll net sinn an dat wéisste si, um Findel. Et géif net wechgekuckt ginn.

Et ginn also am Kader vum Gesetz vun 2018 zwee nei Becke gebaut, deen ee wier dëst Joer prett, an d’Ofwaasser géing um Enn duerch eng nei Verbindung lues an déi nei Kläranlag zu Iwwersiren ofgelooss.

Bis dohin géife si d’Entäisungswaasser mat enger Maschinn opsuckelen. Déi gëtt awer eréischt kaf. Esou gëfteg wier dat Ganzt och net. Si hei, déi mat de rout-wäiss-bloe Faarwen op de Fligeren, sinn u sech déi, déi de Knascht maachen: 42% Waasser an de Rescht Glycol, well e Fliger mat erkaalte Flilleken geet nu mol net an d’Luucht.

Bis déi nei Kläranlag zu Iwwersiren fäerdeg ass, dauert et. Do gouf geträntelt, um Findel och. Elo definitiv Gas ginn, ass déi eenzeg intressant Optioun.