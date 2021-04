D'Psychiatrien an de Spideeler mussen am Moment en Tri maachen, fir ze decidéieren, wéi eng Patienten e Spidolsbett kréien.

De President vun der Lëtzebuerger Gesellschaft fir Psychiatrie, den Dokter Paul Hédo, sot en Donneschdeg um 100komma7 an der Erwuessenepsychiatrie misst all Dag driwwer decidéiert ginn, ob verschidde Patienten éischter entlooss ginn, fir anerer kënnen opzehuelen. Doduerch wier bis elo "keng gréisser Katastrophen entstanen", et missten awer zum Beispill vill Suchtpatienten op d'Zänn bäissen, well se eréischt méi spéit hospitaliséiert ginn ewéi soss.