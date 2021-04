An de Soziale Medien an op de verschiddenen Noriichteplattformen ginn aktuell falsch Messagë verbreet.

Am Message ass ze liesen, datt d'Ausgangsspär den 23. Abrëll zu Lëtzebuerg opgehuewe gi wär. Deem ass net esou. E Freideg gouf dat neit Covidgesetz gestëmmt an do steet weiderhin d'Ausgangsspär mat drann.

RTL huet weder eppes mat dësem Message, nach eppes mat dësem Link ze dinn. Dëst ass e Fake, deemno heescht et: Oppassen!