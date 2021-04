Wéi de CGDIS mellt, koum et am Lokalen nawell zu e puer Accidenter mat Blesséierten. Donieft hat et e puer Mol gebrannt.

Zu Lampech goufen zwou Persoune blesséiert, wéi um 17.45 Auer an der Zolwerstrooss zwee Autoen aneneegerannt sinn. Ënnert anerem war de Samu op der Plaz.

Zu Blaaschent gouf eng Persoun géint 20.30 Auer ugestouss a verwonnt. 3 aner Accidenter mat all Kéiers engem Blesséierte gouf et tëscht Manternach a Berbuerg, op der Bretelle vun der Tréier Autobunn op déi Diddelenger an zu Fréiseng an der Lëtzebuergerstrooss, do ass e Samschdeg de Moien um 4.20 Auer en Auto op d'Kopp gaangen.

Et huet och op zwou Plazen am Bësch gebrannt. Bei Blaaschent an um Kierchbierg. An zu Lellgen stoung um 23.205 Auer nach eng Poubelle a Flamen.