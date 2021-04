D'Aktualitéit vun enger Woch, kompakt resuméiert an analyséiert vum Jacques Kapp elo och als Podcast.

Am neie Podcast "Wocheréckbléck" geet et ëm Terrassen a Verandaen, souwéi ëm Paul Würth an opgerappte Fënsteren. Des Weidere geet och nach rieds iwwer Virus-Clusteren an Altersheemer.

Den Ufank vun eiser Chronik awer mécht d'Impfcampagne.

Fir den AstraZeneca-Vaccin ënnert d'Leit ze bréngen, huet d'Regierung en Appell u Fräiwëlleger gemaach, an dat nom Motto: Déi Éischt si vir!

