Wéi de CGDIS mellt, huet et e Sonndeg um 2.45 Auer zu Zéisseng gebrannt. D'Detailer feelen.

Eng Persoun gouf e Samschdeg den Owend géint 18.40 Auer um Schorenshaff blesséiert, wéi se mat hirem Motorrad gefall ass. Och zu Wolz war e Motocyclist accidentéiert a gouf blesséiert.

Zu Bur ass ëm déi selwecht Zäit eng Persoun vun engem Auto ugestouss ginn. An zwee Blesséierter gouf et bei engem Accident zu Berbuerg. En Automobilist war hei an e Bam gerannt.

E Sonndeg de de Moie kuerz viurn 10 Auer krut een Automobilist ee Potto beim Parking vum Akafszenter Mierscher-Bierg ze paken a gouf verwonnt.