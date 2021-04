Gläichberechtegung tëscht de Geschlechter wier keen "nice to have", mä absolut noutwendeg fir eng modern Educatioun, sou d'Taina Bofferding.

Dowéinst soll d'Thema vun der Chancëgläichheet an de Schoulen a Bildungsstrukture verstäerkt promouvéiert ginn. Am Virdergrond steet d'Aarbecht um Terrain.

"Ech sinn der fester Iwwerzeegung, dass d'Gläichstellung bei deene Jonken ufänkt. Nëmmen esou kann an Zukunft eng egalitär Gesellschaft entstoen, an där d'Gläichstellung selbstverständlech am Alldag gelieft gëtt." Esou huet d'Ministesch fir d'Gläichstellung tëschent Fraen a Männer d'Pressekonferenz e Méindeg de Moien ugefaangen. Et géing net dorëms goen, de Kanner eppes z'imposéieren, betount d'Ministesch. Et soll einfach jiddereen d'Méiglechkeet kréien, sech z'entfalen, ouni duerch Stereotyppe gebremst ze ginn. De Ministère huet dofir op der enger Säit Material, wéi Bicher a Broschüren ausgeschafft, mat deenen an der Schoul ka geschafft ginn. An op der anerer Säit Aktivitéiten, déi um Terrain mat de Kanner a Jonker kënne gemaach ginn.

Mega-Katalog

"Do hu mer elo e Mega-Katalog erstallt, dat ass eng Zort 'Tool-Box', wou een alleguerten déi verschidden Atelieren an Aktivitéiten, sou wéi och dat ganzt Material fënnt. Do kann ee sech dat am Detail ukucken an och de Kontakt mat der Educatiounsekipp aus dem Ministère hierstellen."

D'Léierpersonal kann eng Aktivitéit aus dem Mega-Katalog ufroen. An um Terrain hätt sech gewisen, dass och aner Klasse sech fir de Sujet interesséieren, wann si eng Aktivitéit zu deem Thema an hirer Schoul matkréien. A genee déi Oppenheet ënnert de Leit wier elo dat, wat gebraucht gëtt. An de Gesetzer ass d'Gläichberechtegung scho verankert, ma elo geet et dorëms, d'Egalitéit vum Pabeier an den Alldag ze kréien.

Dass Sexismus nämlech nach ëmmer en Thema ass, huet zum Beispill rezent den oppene Bréif vu fréiere Schülerinnen aus dem Dikrecher Lycée gewisen, dee si un d'Direktioun an och un den Educatiounsministère geschéckt hunn. Ulass war e Virfall vu sexueller Belästegung. D'Chancëgläichheet bedeit och, dass engem soll nogelauschtert ginn, esou d'Ministesch Taina Bofferding: "Grondsätzlech fannen ech et ëmmer positiv, wa Jonker sech selwer mobiliséieren an d'Wuert ergräifen a soen, dat dote fanne mer net korrekt an do gëtt et eppes driwwer ze schwätzen. An da sinn d'Erwuessener och an der Verantwortung, hinne nozelauschteren an ze kucken, wéi een dat léise kann. Virun allem awer och dee ganze preventive Volet, dee wichteg ass, fir dofir ze suergen, dass dat net méi virkënnt."

De preventive Volet soll dann elo mat Aktivitéiten queesch duerch d'Altersklassen ugepaakt ginn. Ëmdenke wier e soziologeschen a gesellschaftleche Prozess, esou nach d'Taina Bofferding, deen net vun haut op muer geet.

Den Internetsite, fir op den Mega-Katalog ze kommen, fannt dir hei.

«L'égalité entre les femmes et les hommes commence avec les jeunes» – Taina Bofferding présente une boîte à outils pour agir sur le terrain (26.04.2021)

«L'éducation à l'égalité entre les femmes et les hommes est un élément phare de la social-démocratie. Elle pose les bases pour que les femmes et les hommes puissent s'épanouir personnellement et professionnellement au quotidien.» – Taina Bofferding La ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Taina Bofferding, a mis en place au sein du ministère une équipe éducative, qui accompagne les actrices et acteurs de l'éducation formelle et non formelle. Il s'agit de promouvoir l'égalité entre les sexes dès le plus jeune âge.

En effet, les filles et les garçons se trouvent souvent confrontés à des stéréotypes de genre véhiculés au quotidien. Limiter les filles et les garçons à des rôles traditionnels se répercute ensuite sur leur choix scolaire et professionnel. L'objectif du ministère est de montrer les différents aspects qui influencent les choix de vie et qui auront un impact sur la vie d'adulte.

L'équipe du ministère a développé du matériel tel que des livres Pixi, la brochure «We are equal», ainsi que des vidéos sur les grands thèmes de l'égalité, pour promouvoir une société inclusive et une prise de conscience individuelle. Le site thématique du ministère rockmega.lu rassemble toutes les informations et est le premier point de contact pour les parents, les enseignant-e-s, les éducatrices et éducateurs et toute personne intéressée à se familiariser avec le thème de l'égalité et de l'éducation. Diverses activités et événements, des études et ainsi que la possibilité de réserver des ateliers sur mesure et de contacter l'équipe du ministère pour toute initiative sont également disponibles en ligne.

«L'égalité commence avec les jeunes. Ce n'est qu'ainsi qu'une société égalitaire pourra être créée à l'avenir, dans laquelle, bien sûr, l'égalité se vit dans la vie de tous les jours», a expliqué la ministre lors de la présentation à la presse.

Le «MEGA-Catalogue» et les «MEGA-Webinaires»

Dans l'idée de poursuivre sa stratégie en matière de digitalisation, le ministère met en valeur les initiatives internes et de ses partenaires dans le but de proposer au grand public une seule boîte à outils qui réunit les instruments au même endroit. Le ministère a développé ces derniers mois le «MEGA-Catalogue» qui offre une vue d'ensemble des ateliers et activités disponibles. Cet outil pratique et efficace est facilement accessible en ligne: https://www.rockmega.lu/mega-catalogue/.

Parallèlement aux offres sur le terrain, les nouveaux «MEGA-Webinaires» permettent également de se familiariser et de découvrir les différentes perspectives sur l'égalité. Ces webinaires (www.rockmega.lu/courses) approfondissement notamment:

Égalité – une question de stéréotypes (l'atelier RosaBlo est destiné aux enfants de l'enseignement fondamental)

Comment vivez-vous l'égalité des sexes? (jeunes de l'enseignement secondaire)

L'impact des médias sociaux? (jeunes de l'enseignement secondaire)

Sexisme – une forme de discrimination (jeunes de l'enseignement secondaire)

Un nouveau stage, un nouveau travail? – Tout ce qu'il faut savoir (futures diplômé-e-s)

Les «MEGA-Webinaires» comprennent des ateliers du ministère de l'Égalité entre les femmes et les hommes ainsi que des ateliers proposés par des partenaires tels que le CID-Fraen & Gender et la Chambre des salariés dans le but d'unir les forces pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

Dans le cadre de la présentation des différents outils, Taina Bofferding ira sur le terrain pour rencontrer d'enfants et de jeunes de différentes tranches d'âge. La ministre se rendra notamment dans une maison relais, une école fondamentale et un lycée.

«Le contact étroit avec tou-te-s les actrices et acteurs sur le terrain est indispensable, c'est ici que nous pouvons construire des synergies fortes pour faire de l'égalité une réalité.»