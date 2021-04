35 Joer nom Accident zu Tschernobyl an 10 Joer no deem zu Fukushima réckelt d'Debatt vun der Atomkraaft erëm an de Virdergrond.

Atomkraaftwierker wieren net nëmme geféierlech, mä och deier an net nohalteg genuch. Eng Etüd vun den Ëmweltministèren aus Lëtzebuerg, dem Saarland a Rheinland Pfalz huet elo den Notze vu Cattenom analyséiert a festgestallt, dass d'Reakteren kënnen ausgeschalt ginn, ouni dass hei d'Luuchten all aus ginn.

Frankräich wëll bis 2035 säin Undeel un Atomkraaft vu 75 op 50% limitéieren. Bis dohi sollen dofir 12 Atomkraaftwierker ofgeschalt ginn. Et wier nach net gewosst, ob Cattenom dozou gehéiert. Mä Fakt ass, d'Fransouse soen ëmmer, dass ouni Cattenom net méi genuch Stroum do wier, fir de Bedarf ze decken. Des Etüd géif dëst Argument widderleeën, esou de Claude Turmes, Minister fir Energie. Claude Turmes: "De Stroum ass do. En entsteet op de Solaranlagen op den Diech vun de Leit, en entsteet mat de Wandmillen, déi mir um Land opriichten an en entsteet virun allem duerch déi ganz grouss Wandmillen, déi am Mier opgeriicht ginn."

Fir dass mer net am Däischteren do sëtzen, muss de Bedarf u Stroum gedeckt sinn, de Stroum sécher beim Konsument ukommen an d'Stroumspannung ëmmer um selwechten Niveau sinn. Dat wier alles och ouni Cattenom garantéiert, well an den nächste Joren esou vill an erneierbar Energië soll investéiert ginn, fir Lëtzebuerg an och déi ganz Groussregioun mat genuch Stroum ze beliwweren.

Esou kéint een erneierbar, propper a sécher Energie schafen, déi och esou wichteg fir de Klimaschutz wier, seet d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg.

Carole Dieschbourg: "Et ass vëlleg kloer, dass mir keng Atomenergie brauche fir d'Klimaziler ze erreechen. Et ass genau déi Diskussioun, déi mir an Europa mat verschiddene Länner hunn, dass verschidde Staaten wéi Frankräich ëmmer nach mengen, dass mer missten op eng deier Risikoenergie setzen, fir eis Klimaziler ze erreechen."

Europa huet net nëmme gemeinsam Klimaziler, mä och ee gemeinsaamt Stroumnetz, erkläert de Claude Turmes. Frankräich, Däitschland, d'Belsch, Lëtzebuerg, Holland, Dänemark, Éisträich an d'Schwäiz hätten ee grousse Marché zesummen.

"An ob elo déi Anlag an Däitschland steet oder a Frankräich oder zu Lëtzebuerg steet, dat ass am Endeffekt net esou wichteg. Dat wat wichteg ass, ass, dass an deem ganze Verbundsystem vum Stroum, dass do genuch dran ass."

Duerch dat gutt versuergte Stroumnetz a Westeuropa wiere keng Enkpäss ze erwaarden, och wa Länner wéi Frankräich, déi vill op Atomenergie setzen, all hir Kraaftwierker zoumaachen. Et wiere souguer genuch erneierbar Energië geplangt, fir bis 2050 dat ganzt europäescht Stroumnetz ouni Atomenergie ze versuergen. Donieft wieren erneierbar Energië méi bëlleg wéi Atomenergie, seet d'Ëmweltministesch.

"Atomenergie bedeit een Lock-in vu Geld iwwer Joren, Joerzéngten, bedeit Risiken iwwer eng nach vill méi laang Zäit an do musse mer d'Gespréich drop lenken, fir dass mer genuch Drock op Frankräich opbauen, fir dass si an deenen nächsten Etappe Cattenom ofschalten."

D'Etüd ënnersträicht och, dass den net nuklearen Deel vu Cattenom kéint ëmgebaut a weider benotzt ginn. Dat wier beispillsweis an Däitschland bei Atomkraaftwierker gemaach ginn, déi ofgeschalt goufen, esou de Claude Turmes.

"An dat ass eng interessant an och nei Iddi, dass wann een de geféierlechen Deel vu Cattenom zou mécht, wat mer wëllen, dass een trotzdeem eenzel Deeler wéi d'Generatrice behält, fir d'Schwankungen am Netz auszegläichen."

Duerch d'Haftungsgesetz, dat 2020 a Kraaft getrueden ass, gëtt et fir Frankräich deier, wann zu Cattenom eppes geschéie géif. Mat dëser Etüd soll weider Drock op Frankräich gemaach ginn, fir aus der Atomenergie erauszeklammen.