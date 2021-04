E Samschdeg géint 18.35 Auer war op der N10 en Accident tëscht engem Foussgänger an engem Auto.

An deem Zesummenhang sicht d'Police no méiglechen Zeien, déi eventuell eppes gesinn hunn. All Informatiounen sinn fir d'Police vun Iechternach, entweder via Telefon um +352 24472 1000 oder via E-Mail: police.echternach@police.etat.lu.